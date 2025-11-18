Referendum giustizia l' appello di Meloni | Italiani non fatevi fregare

Nel giorno della firma delle pre-intese per l'autonomia in Veneto e Lombardia, i leader del centrodestra si danno appuntamento in un Gran Teatro Geox di Padova tutto esaurito per tirare la volata ad Alberto Stefani, 33 anni, vicesegretario della Lega in corsa per il dopo Zaia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. "Il centrodestra governa da 30 anni il Veneto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma possiamo fare meglio. Grazie per voler garantire altri anni di buon governo in questo passaggio di testimone da Luca Zaia ad Alberto Stefani", sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accolta da un'ovazione da parte della platea, dove le bandiere di Fratelli d'Italia dominano su quelle di Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

