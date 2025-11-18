Referendum Ecuador | battuta d’arresto per Noboa tutti e quattro i quesiti respinti

Concluso il referendum in Ecuador. Gli ecuadoriani hanno respinto con un referendum tutte le proposte del governo del presidente Daniel Noboa. Prima battuta d’arresto per Noboa dopo l’ultima vittoria elettorale. Referendum Ecuador: respinti tutti i quesiti Battuta d’arresto per il presidente ecuadoriano Daniel Noboa. Al referendum gli elettori hanno bocciato tutti e quattro i quesiti. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Referendum Ecuador: battuta d’arresto per Noboa, tutti e quattro i quesiti respinti

Argomenti simili trattati di recente

Referendum #Ecuador — Bocciati tutti i quesiti dagli elettori, sconfitta per il Presidente Daniel #Noboa. 1. Ritorno delle basi militari straniere nel Paese: No 60,8% 2. Fine dei finanziamenti pubblici ai partiti politici: No 58,2% 3. Taglio del numero dei pa Vai su X

#ECUADOR Aquí tienen las 4 preguntas traducidas al italiano de #REFERENDUM_16_NOV_2025 1. È d’accordo ad eliminare il divieto costituzionale di installare basi militari straniere o di cedere basi militari nazionali a forze armate o di sicurezza straniere? - facebook.com Vai su Facebook

L'Ecuador al referendum dice no al ritorno delle basi Usa - Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha riconosciuto la sconfitta nel referendum da lui promosso, in cui l'elettorato era chiamato a esprimersi anche sul ritorno di basi militari statunitensi e s ... Da ansa.it

L’Ecuador farà un referendum per poter ospitare sul suo territorio basi militari straniere, cioè statunitensi - Il Consiglio elettorale dell’Ecuador ha autorizzato un referendum, voluto dal presidente conservatore e liberista Daniel Noboa, su una modifica alla Costituzione che cancelli il divieto di ospitare ... Si legge su ilpost.it

Sospeso il referendum sull'Assemblea costituente in Ecuador - La Corte costituzionale dell'Ecuador oggi ha sospeso il decreto con cui il presidente della Repubblica, Daniel Noboa, aveva convocato un referendum nazionale per decidere se installare un'Assemblea ... Da ansa.it