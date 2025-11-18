realme annuncia GT 8 Pro Dream Edition lo smartphone definitivo per i fan della F1
È ufficiale realme GT 8 Pro Dream Edition, un'edizione limitata che realme ha realizzato in collaborazione con Aston Martin Aramco F1 Team. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
