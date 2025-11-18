Reacher stagione 4 finitura delle riprese e foto sanguinanti dal set di alan ritchson

fine delle riprese di “Reacher” stagione 4: Alan Ritchson appearances sul set. Una recente foto dal set di Reacher stagione 4 ha confermato la conclusione delle riprese delle nuove puntate, offrendo uno scorcio interessante sul ritorno del protagonista interpretato da Alan Ritchson. La scena sul set mostra l’attore, visibilmente sangue fuori a bordo, che si mette in posa tra membri del cast e della troupe, segnando il termine ufficiale delle riprese. la conferma ufficiale sui social e i dettagli sulla produzione. Sui social, in particolare su Instagram, è stata condivisa una foto da Riki Wichman, che ritrae Ritchson con i bicipiti in evidenza e un abbigliamento decisamente accompagnato da un evidente sangue finto, simbolo delle intense scene di azione girate durante le riprese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Reacher stagione 4 finitura delle riprese e foto sanguinanti dal set di alan ritchson

