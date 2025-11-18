Rapporto Ecomafia | a Ravenna il numero più alto della regione di reati contro la fauna

Reati ambientali all'ordine del giorno in Emilia Romagna e, purtroppo anche a Ravenna. Nel 2024 in Italia è stato superato il muro dei 40mila reati ambientali, con ben 40.590 illeciti, +14,4% rispetto al 2023. Una media di 111,2 reati al giorno, 4,6 ogni ora. Aumentano anche le persone denunciate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

