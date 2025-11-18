Rapina a Pisa studente 19enne aggredito in stazione e derubato | come è terminata la fuga del rapinatore

Un cittadino extracomunitario di 26 anni è stato arrestato a Pisa per rapina ai danni di un giovane, durante un controllo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina a Pisa, studente 19enne aggredito in stazione e derubato: come è terminata la fuga del rapinatore

Rapina a Pisa, studente 19enne aggredito in stazione e derubato: come è terminata la fuga del rapinatore - Un cittadino extracomunitario di 26 anni è stato arrestato a Pisa per rapina ai danni di un giovane, durante un controllo dei Carabinieri. Scrive virgilio.it

