Rania di Giordania ha confermato la sua capacità di unire eleganza e sensibilità istituzionale scegliendo un look misurato e raffinatissimo

Durante l'incontro con donne impegnate nella crescita culturale ed educativa del Paese, . La regina ha indossato una chilaba crema dalle linee morbide, impreziosita da un delicato bordo taupe che aggiunge un richiamo alla tradizione artigianale mediorientale. Sotto, una camicia-abito button-down, luminosa e dal design essenziale, ha contribuito a creare un equilibrio visivo pulito e contemporaneo. I bottoni perlati hanno introdotto un dettaglio raffinato. A definire la silhouette è intervenuta una cintura di pelle con fibbia dorata, elemento che dona struttura e armonia all'insieme.

