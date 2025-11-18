rally lancia presenta la ypsilon rally2 hf integrale debutto a montecarlo

Lancia ha presentato la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, auto che correrà nel FIA World Rally Championship 2026. L’auto, presentata presso la sede di Stellantis Motorsport a Satory in Francia, sarà protagonista nella categoria WRC2 del Mondiale e parallelamente anche nel FIA European Rally Championship (ERC) e nelle principali serie nazionali tra cui ovviamente anche il Campionato Italiano Assoluto Rally. Il marchio italiano si prepara per il ritorno nel mondo dei Rally dopo i risultati ottenuti in passato: 11 Campionati del Mondo Costruttori Rally FIA, 1 Mille Miglia, 2 Targa Florio e 1 Carrera Panamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it

