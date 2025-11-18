Rai1 vola con il commissario Ricciardi Giletti-Porro | chi ha vinto

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale conquistare una media di 3.641.000 spettatori pari al 22.2% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.861.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha coinvolto 669.000 persone pari al 4.1% di share (presentazione: 459.000 - 2.2%). Su Italia1 il film Fast & Furious 7 ha siglato 1.006.000 spettatori con il 6.3%. Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 961. 🔗 Leggi su Iltempo.it

