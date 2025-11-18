Ragusa picchia madre e sorella per soldi | cosa è successo dopo l' intervento della Polizia

Un 28enne di Ragusa è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver violato il divieto di avvicinamento disposto dal GIP. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ragusa picchia madre sorellaRagusa, picchia madre e sorella per soldi: cosa è successo dopo l'intervento della Polizia - Un 28enne di Ragusa è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver violato il divieto di avvicinamento disposto dal GIP. virgilio.it scrive

ragusa picchia madre sorellaRagusa, maltratta i familiari nonostante il divieto di avvicinamento: 28enne finisce in cella - A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri dopo che il giovane era tornato con una scusa nella casa che gli era stata interdetta ... Lo riporta lasicilia.it

Picchia la madre e la sorella per avere i soldi per la cocaina, evita il carcere ma continua a drogarsi durante l'affidamento in prova: 28enne finisce in cella - Nonostante avesse evitato il carcere grazie alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ha continuato a fare uso di droga. Lo riporta ilgazzettino.it

