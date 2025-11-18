Ragazzi senza ottimismo solo un terzo vede un futuro positivo nel Paese | Tra loro c’è molta sofferenza

“È un’emergenza nazionale. Tra i nostri ragazzi c’è molta sofferenza. Nonostante desiderino una vita normale sono preoccupati, hanno paura a vivere in questo Paese anche per la mancata possibilità di sviluppo. Basti un dato: il 43 per cento, quando si trova fuori casa, teme di poter essere vittima di molestie, violenza o bullismo; un numero che sale al 59% nei quartieri difficili e al 63% fra le ragazze italiane nel complesso”. Marco Rossi Doria, il presidente di “Con i bambini”, l’ex sottosegretario all’Istruzione quando in viale Trastevere c’era Francesco Profumo, non è solito usare parole allarmistiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it