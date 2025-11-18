Ragazza tracciata con un localizzatore denuncia lo stalker
La seguiva in auto mentre tornava in bicicletta dalla palestra. Sembrava conoscere il suo indirizzo, tanto che lei l'aveva persino ripreso con il telefono mentre se ne stava parcheggiato vicino a casa sua. La sua vita era degenerata in costante ansia e paura, mentre veniva seguita più spesso che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
