Ragazza di 17 anni viene palpeggiata sul bus scappa e il giorno dopo incontra il suo molestatore | È lui

Avrebbe preso alle spalle una ragazza di 17 anni e l'avrebbe palpeggiata più volte tenendola stretta per impedirle la fuga. Ma la giovane è riuscita a divincolarsi e a scendere dal bus, sul quale viaggiavano, alla prima fermata utile. Il giorno dopo, il 15 novembre, la ragazza è salita sulla. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un attacco missilistico russo ha ucciso una ragazza di 17 anni e ne ha ferite almeno altre nove nella regione di Kharkiv. Nella vicina regione di Dnipropetrovsk, il governatore ha segnalato incendi a Dnipro collegati a un attacco con droni. Vai su X

Un attacco missilistico russo ha ucciso una ragazza di 17 anni e ne ha ferite almeno altre nove nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Nella vicina regione di Dnipropetrovsk, il governatore Vladyslav Gaivanenko ha segnalato incendi a Dnipro collegat - facebook.com Vai su Facebook

Padova, studentessa di 17 anni molestata sul bus: il giorno dopo riconosce l'aggressore. Denunciato un giovane di 22 anni - La ragazza era scappata scendendo alla prima fermata: l'indomani ha ritrovato l'aggressore sulla stessa linea e ha chiamato la polizia. Da corrieredelveneto.corriere.it

Incidente a Massa in Toscana, morta ragazza di 17 anni e grave l'amica: la sbandata in scooter e lo scontro - Incidente mortale in via Oliveti a Massa: è morta una ragazza di 17 anni. Si legge su virgilio.it

Ragazza scomparsa a Brindisi, della 17enne Yevheniia non si hanno più notizie da due giorni - Sono in corso in tutta la provincia le ricerche della giovane che ha fatto perdere le ... Come scrive fanpage.it