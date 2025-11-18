Racconti e voci per educare il cuore alle emozioni di oggi

Sbircialanotizia.it | 18 nov 2025

La chiave dei sentimenti, curato da Valentina de Giovanni con la partecipazione di Maurizio de Giovanni, invita lettori di ogni età a misurarsi con le emozioni attraverso la narrativa contemporanea. Un volume collettivo che trasforma la lettura in un incontro vivo tra storie, esperienze e sensibilità della nostra epoca. Educare ai sentimenti oggi Alla base .

racconti e voci per educare il cuore alle emozioni di oggi

