Racconti e voci per educare il cuore alle emozioni di oggi
La chiave dei sentimenti, curato da Valentina de Giovanni con la partecipazione di Maurizio de Giovanni, invita lettori di ogni età a misurarsi con le emozioni attraverso la narrativa contemporanea. Un volume collettivo che trasforma la lettura in un incontro vivo tra storie, esperienze e sensibilità della nostra epoca. Educare ai sentimenti oggi Alla base . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
