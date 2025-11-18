Quirinale Liguori | La politica si accapiglia ma Garofani tace
Scontro all'ombra del Colle. Ad innescare la polemica politica alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano 'La Verità' a Francesco Saverio Garofani, consigliere per la difesa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e incentrati su presunte manovre per sbarrare la strada a Giorgia Meloni. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro titola infatti in prima pagina 'I consiglieri di Mattarella cominciano a tramare. Il piano del Quirinale per fermare la Meloni', spiegando che 'chi è vicino a Mattarella vuol mettersi di traverso al premier. Un suo consigliere ragiona sulla nascita di una lista civica che attragga i centristi della maggioranza per portarli a sinistra'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
