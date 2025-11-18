Quiet piggy Trump contro una giornalista che chiede di Epstein | Zitta porcellina

Iltempo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 18 novembre 2025 l presidente americano Donald Trump si è riferito a una giornalista con l'espressione "Quiet, piggy", traducibile con "Zitta, porcellina!". La cronista, a bordo dell'Air Force One con i colleghi, aveva fatto a Trump una domanda su Epstein. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

quiet piggy trump contro una giornalista che chiede di epstein zitta porcellina

© Iltempo.it - "Quiet, piggy", Trump contro una giornalista che chiede di Epstein: "Zitta, porcellina"

quiet piggy trump contro"Quiet, piggy", Trump contro una giornalista che chiede di Epstein: "Zitta, porcellina" - l presidente americano Donald Trump si è riferito a una giornalista con l'espressione "Quiet, piggy", traducibile con "Zitta, porcellina!

quiet piggy trump controTrump contro la giornalista: "Quiet, piggy". Il video che fa esplodere i social - Donald Trump si è reso protagonista di un video, di cui ancora si sa poco, che sta scatenando vibranti polemiche.

quiet piggy trump controTrump esplode contro la giornalista che chiede del caso Epstein: «Quiet, piggy!» - Il presidente americano Donald Trump ha inasprito la sua nota contesa con la stampa, sferrando un epiteto insolente contro una giornalista che aveva tentato di interrogarlo sui documenti di Jeffrey Epstein.

