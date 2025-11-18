Quiet piggy Trump contro una giornalista che chiede di Epstein | Zitta porcellina
(Agenzia Vista) Usa, 18 novembre 2025 l presidente americano Donald Trump si è riferito a una giornalista con l'espressione "Quiet, piggy", traducibile con "Zitta, porcellina!". La cronista, a bordo dell'Air Force One con i colleghi, aveva fatto a Trump una domanda su Epstein. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
"Quiet, quiet piggy": così Donald Trump ha risposto a una reporter di Bloomberg che gli ha chiesto perché non volesse pubblicare i documenti su Epstein - facebook.com Vai su Facebook
#Trump contro la giornalista: "Quiet, piggy". Il video che fa esplodere i social GUARDA Vai su X
"Quiet, piggy", Trump contro una giornalista che chiede di Epstein: "Zitta, porcellina" - l presidente americano Donald Trump si è riferito a una giornalista con l'espressione "Quiet, piggy", traducibile con "Zitta, porcellina! Da ilgiornale.it
Trump contro la giornalista: "Quiet, piggy". Il video che fa esplodere i social - Donald Trump si è reso protagonista di un video, di cui ancora si sa poco, che sta scatenando vibranti polemiche. Scrive iltempo.it
Trump esplode contro la giornalista che chiede del caso Epstein: «Quiet, piggy!» - Il presidente americano Donald Trump ha inasprito la sua nota contesa con la stampa, sferrando un epiteto insolente contro una giornalista che aveva tentato di interrogarlo sui documenti di Jeffrey Ep ... Si legge su video.corriere.it