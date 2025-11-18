Quattro pagine strappate Emanuela Orlandi la bomba di Massimo Giletti | cosa si è scoperto

C’è davvero un filo che lega la scomparsa di Emanuela Orlandi alle ricerche del giudice Adinolfi sotto la Casa del Jazz, nata da un bene confiscato alla Banda della Magliana? Le nuove indagini cercano di rispondere a questa domanda. Nell’ultima puntata di “Lo stato delle cose” su Rai Tre, Massimo Giletti ha mostrato in diretta “un documento estremamente riservato da cui emerge che c’erano delle pagine riservatissime sulla famiglia di Emanuela e in particolare su zio Mario. C’è un dato molto delicato, a questo documento mancano quattro pagine, in questo momento è alla Procura di Roma. Chi ha tolto queste quattro pagine? Cosa c’era scritto?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it