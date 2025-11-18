Quattro ladri si aggirano in paese su una Mercedes pronti a rubare nelle case

Bresciatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Mercedes Classe A grigia ferma nell’ombra, quattro uomini armati di un cacciavite e di un coltello: così è iniziato il tentativo di furto avvenuto lunedì sera in via Romagna, a Cogozzo, frazione di Villa Carcina.Erano circa le 19.50, quando un residente ha notato il gruppo aggirarsi nei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

