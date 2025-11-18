Quasi ogni giorno uno sfratto con la forza pubblica A Modena trend clamoroso

Nel 2024 gli sfratti eseguiti a Modena e provincia con il supporto della forza pubblica sono stati 330, il 70% dei quali dovuti a morosità incolpevole, cioè a nuclei impoveriti che non riescono più a sostenere il costo di un affitto. Così Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena-Reggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Quasi ogni giorno uno sfratto con la forza pubblica, "A Modena trend clamoroso"

