Quando va in onda lultima puntata di tradimento su canale 5
l’ultimo episodio di tradimento: la conclusione di una serie amatissima. Per gli appassionati di serialità internazionale, si avvicina l’evento finale di Tradimento, la storia turca trasmessa su canale 5, che ha riscosso grande successo in Italia. Dopo oltre un anno di programmazione, si prepara a chiudere definitivamente le sue trame, lasciando il pubblico con emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. In questo approfondimento, saranno fornite le informazioni salienti sulla data di messa in onda dell’episodio conclusivo e le anticipazioni sui principali sviluppi della trama. quando si concluderà la serie: data dell’episodio finale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Quando va in onda l’ultima puntata di Tradimento su Canale 5 - L’ ultima puntata di Tradimento è prevista per venerdì 28 novembre 2025 in prima serata su Canale 5, come riporta Davide Maggio. Da daninseries.it
Tradimento, quando finisce la soap di Canale 5: l'ultima puntata prevista il 28 novembre - A dicembre, invece, la fascia serale del venerdì di Canale 5 sarà occupata dalla messa in onda di fiction, ma non si esclude che si possa puntare direttamente sul ritorno di Io sono Farah, l'altra ... Riporta it.blastingnews.com
Ecco quando finisce Tradimento - L'ultima puntata di Tradimento, la dizi turca con protagonista Vahide Percin, andrà in onda su Canale 5 venerdì 28 novembre. Da davidemaggio.it