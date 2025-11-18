l’ultimo episodio di tradimento: la conclusione di una serie amatissima. Per gli appassionati di serialità internazionale, si avvicina l’evento finale di Tradimento, la storia turca trasmessa su canale 5, che ha riscosso grande successo in Italia. Dopo oltre un anno di programmazione, si prepara a chiudere definitivamente le sue trame, lasciando il pubblico con emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. In questo approfondimento, saranno fornite le informazioni salienti sulla data di messa in onda dell’episodio conclusivo e le anticipazioni sui principali sviluppi della trama. quando si concluderà la serie: data dell’episodio finale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Quando va in onda lultima puntata di tradimento su canale 5