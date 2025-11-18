Quando termina il cantiere che da mesi tiene in ostaggio Roma nord

Tutti in coda da mesi, da quando in estate sono iniziati i lavori di Italgas su via Fornace Vignolo: la strada che collega Labaro e Saxa Rubra al grande raccordo anulare e alla via Salaria. Un cantiere con vista Tevere e diga che sta letteralmente mandando in tilt il traffico di quel quadrante di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

