Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis? Orari programma tv streaming
Si è aperta a Bologna la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis, che si concluderà con la fianle prevista domenica 23 novembre a partire dalle ore 15.00. I quarti di finale si concluderanno giovedì 20, mentre le semifinali si disputeranno venerdì 21 alle ore 16.00 e sabato 22 alle ore 12.00. Nella parte alta del tabellone venerdì 21 novembre alle ore 16.00 si affronteranno il Belgio, che ha battuto la Francia, e la vincente di Italia-Austria, mentre nella parte bassa sabato 22 alle ore 12.00 si sfideranno per un posto in finale la vincente di Spagna-Cechia e la vincente di Argentina-Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it
