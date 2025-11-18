Quando scade il pagamento della Tari a Milano | Bollettini in arrivo per 712mila

Milanotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data da tenere a mente è il prossimo 5 dicembre. Questo il termine per il pagamento della Tari con la scadenza del saldo o l'intero importo dell'imposta per il 2025. Quando scade la Tari a Milano “Sono oltre 712mila i cittadini che stanno ricevendo in questi giorni il bollettino, in formato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quando scade il pagamento della Tari a Milano: "Bollettini in arrivo" per 712mila - “Sono oltre 712mila i cittadini che stanno ricevendo in questi giorni il bollettino, in formato cartaceo o digitale” hanno annunciato dal municipio. Come scrive milanotoday.it

scade pagamento tari milanoTari Milano 2025, quando si paga? Il secondo bollettino è in arrivo: info e scadenza - Ai molti che, visto l'approssimarsi del mese di dicembre si stanno facendo questa domanda, il Comune di Milano comunica che in questi giorni di metà novembre 2025 sono ... Scrive mentelocale.it

scade pagamento tari milanoBollettini Tari in arrivo, a Milano in arrivo 712mila - La maggior parte degli utenti riceve l'avviso di pagamento sulla posta elettronica, ordinaria o pec, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scade Pagamento Tari Milano