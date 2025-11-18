Nell’era dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie disruptive le lezioni impartiteci dal Sommo Poeta, e più in generale dall’umanismo classico, rappresentano una preziosa guida per mantenere dritta la barra in quest’epoca di profonde trasformazioni, che toccano sia la società nel suo complesso che le singole dimensioni interne ad essa, come ad esempio quella del mondo del lavoro. E proprio della dimensione lavorativa si è parlato alla Luiss Business School in occasione della presentazione di “Dante in the Workplace. How Leaders Can Avoid the Seven Deadly Sins”, il nuovo libro dell’Executive Presidente dell’Ie Madird University Santiago Íñiguez de Onzoño, occasione per una riflessione collettiva sul ruolo dell’etica, dell’umanismo e del giudizio morale nella leadership contemporanea, con un focus posto sui vizi e sulle virtù che attraversano le imprese e chi le guida. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quando Dante incontra impresa e finanza. Etica e potere nell’era dell’AI