Qualità della vita la scivolata Provincia perse nove posizioni La sanità soffre regge il lavoro
Dopo l’exploit dello scorso anno, una lieve frenata. Nella classifica 2025 stilata dal quotidiano economico Italia Oggi, la provincia estense scivola al 36° posto, con un punteggio di 667 punti, perdendo nove posizioni rispetto all’anno precedente. Questo arretramento smorza l’entusiasmo che aveva contagiato il territorio nel 2024, quando Ferrara aveva ottenuto 722 punti e un sorprendente 27° posto, guadagnando ben 21 posizioni rispetto alla classifica del 2023. Quel salto era stato alimentato da risultati solidi nei settori più strategici: salute, lavoro, ambiente, turismo. Ma oggi non basta più un buon trimestre per reggere la competizione nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
QUALITA’ DELLA VITA, MODENA 11ESIMA: TRA RICCHEZZA E INSICUREZZA La provincia di Modena conquista l’11 posizione nella classifica italiana della qualità della vita. Nonostante si confermi tra i territori più ricchi e competitivi emergono criticità in sic - facebook.com Vai su Facebook
Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X
Qualità della vita, la scivolata. Provincia, perse nove posizioni. La sanità soffre, regge il lavoro - Il balzo del 2024 era carico di promesse ma evidentemente privo di una struttura davvero solida. Da ilrestodelcarlino.it