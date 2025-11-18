Dopo l’exploit dello scorso anno, una lieve frenata. Nella classifica 2025 stilata dal quotidiano economico Italia Oggi, la provincia estense scivola al 36° posto, con un punteggio di 667 punti, perdendo nove posizioni rispetto all’anno precedente. Questo arretramento smorza l’entusiasmo che aveva contagiato il territorio nel 2024, quando Ferrara aveva ottenuto 722 punti e un sorprendente 27° posto, guadagnando ben 21 posizioni rispetto alla classifica del 2023. Quel salto era stato alimentato da risultati solidi nei settori più strategici: salute, lavoro, ambiente, turismo. Ma oggi non basta più un buon trimestre per reggere la competizione nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita, la scivolata. Provincia, perse nove posizioni. La sanità soffre, regge il lavoro