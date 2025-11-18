Qualità della vita la scivolata Provincia perse nove posizioni La sanità soffre regge il lavoro

Dopo l’exploit dello scorso anno, una lieve frenata. Nella classifica 2025 stilata dal quotidiano economico Italia Oggi, la provincia estense scivola al 36° posto, con un punteggio di 667 punti, perdendo nove posizioni rispetto all’anno precedente. Questo arretramento smorza l’entusiasmo che aveva contagiato il territorio nel 2024, quando Ferrara aveva ottenuto 722 punti e un sorprendente 27° posto, guadagnando ben 21 posizioni rispetto alla classifica del 2023. Quel salto era stato alimentato da risultati solidi nei settori più strategici: salute, lavoro, ambiente, turismo. Ma oggi non basta più un buon trimestre per reggere la competizione nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

