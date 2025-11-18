Sondrio in vetta alle città con l’indice più alto relativamente alla qualità amministrativa. Primo posto assoluto, su 112 capoluoghi di provincia, per la città di Sondrio alla quale sono state riconosciute qualità e capacità di amministratori e dipendenti ed efficacia nella gestione delle finanze locali. La prima classifica sulla qualità amministrativa dei Comuni, pubblicata oggi sul quotidiano “ Il Sole 24 Ore “, premia Sondrio, che sopravanza Savona e Genova, con soltanto Bergamo, settimo, a rappresentare la Lombardia nella top ten. "È un risultato che ci inorgoglisce e che ripaga degli sforzi compiuti dalla nostra amministrazione comunale e dall’Ente nel suo complesso: un riconoscimento al lavoro degli amministratori e dei dipendenti svolto nell’interesse dei cittadini - commenta il sindaco Marco Scaramellini -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Qualità amministrativa: Sondrio miglior capoluogo