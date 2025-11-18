Qualificazioni Europei U21 Montenegro-Italia 1-4

(Adnkronos) – Bella vittoria dell’Italia Under 21 contro i pari età del Montenegro. Gli azzurrini di Silvio Baldini, dopo il ko con la Polonia, si sono imposti 4-1 in trasferta e in rimonta sul Montenegro che ci ha provato all’inizio con una traversa di Miranovic e la rete del vantaggio di Mrvaljevic al 37?. Risposta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

