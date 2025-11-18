L’ Italia vince per 1-4 allo Stadion Gradski di Nikši?, contro i padroni di casa del Montenegro, e resta al secondo posto in classifica nel Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini rimangono a -3 dalla Polonia. I polacchi, infatti, restano primi a punteggio pieno dopo 6 giornate grazie alla vittoria di misura ottenuta in Macedonia del Nord per 0-1, mentre gli azzurrini portano a 6 punti il margine sul Montenegro, battuto oggi, agganciato dalla Svezia a quota 9. Gli svedesi, infatti, passano a loro volta di misura per 0-1 in Armenia: per effetto di questi risultati la Macedonia del Nord è quinta a quota 3, mentre gli armeni sono ancora fermi al palo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurrini a -3 dalla Polonia