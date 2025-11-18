Qualificazioni Europei 2027 l' Italia Under 21 batte il Montenegro per 4-1

Niksic (Macedonia), 18 novembre 2025 - L' Italia Under 21 ha sconfitto per 4-1 il Montenegro, durante la sesta giornata delle qualificazioni all'Europeo 2027. Gli azzurrini si sono imposti in rimonta al City Stadium sui montenegrini, su un campo pesante martoriato dalla pioggia incessante. La marcatura di Mrvaljevic al 37' aveva spaventato la squadra di Baldini, che ha rimesso subito in equilibrio la sfida con Pisilli al 42', prima della conclusione del primo tempo. Nella ripresa l' Italia ha dilagato, prima completando la rimonta con Dagasso e poi chiudendo i giochi con Camarda e Fini. Questo successo permette agli azzurrini di restare in scia alla Polonia nel Girone E, nel quale occupano il secondo posto proprio a tre lunghezze di distanza dai polacchi, oggi vittoriosi contro la Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

