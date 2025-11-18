Qualcuno lo dica a Gratteri il senso del Pd per la libertà di stampa e Milano | quindi oggi

Ilgiornale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- Guardatevi il video di Nicola Gratteri che, intercettato da Quarta Repubblica dopo la bufera sulla citazione fake di Falcone letta in diretta tv, reagisce così alle banalissime domande della cronista:. Ora, non vogliamo dire che il gran procuratore di Napoli è stato un tantino maleducato. Né che poteva rispondere senza fare tante manfrine. Né vogliamo paragonare la sua reazione, mano a parte, a quella di Romano Prodi che tirò i capelli, sempre ad una giornalista di Quarta Repubblica.?Ci permettiamo solo di fare un appunto. Quella reazione stizzita dovrebbe provocare, domani, una qualche presa di posizione da parte dei grandi editorialisti, dei difensori della libertà di stampa, di quelli che “il governo Meloni è refrattario alle domande”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

