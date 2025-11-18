C’è qualcosa di nuovo a Bergamonews, come sempre. Lo abbiamo annunciato nei giorni scorsi ed oggi eccoci qui: una nuova forma grafica. La notizia è il cuore di ogni giornale, c’è poi il modo di presentarla e anche l’aspetto grafico ha il suo valore. Lo scorso anno abbiamo ridefinito il logo, poi abbiamo lavorato sulla palette colori, alle grafiche di Instagram e ora debutta il rinnovo della grafica. Più chiaro, più veloce, più tuo. Una premessa: è stato studiato per il cellulare, quasi il 90% canale tramite il quale ormai ci segue la quasi totalità dei lettori. Quindi rispetta un ordine di lettura che va incontro alle esigenze di voi, cari lettori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it