Qual è il valore della casa e come saperlo con il servizio aggiornato dell’Agenzia delle entrate
Qual è il valore al quale si può vendere o affittare la propria casa? Quotazioni «reali» che variano per quartieri, strade e perfino fabbricati si possono consultare, in maniera gratuita, grazie ai servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio portale o tramite le applicazioni mobili. Si tratta dell’ Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), ovvero di una banca dati che è stata aggiornata dall’Agenzia delle entrate al primo semestre del 2025. Ma è possibile consultare anche un altro servizio che consente la visualizzazione rapida delle informazioni di proprio interesse. 🔗 Leggi su Lettera43.it
