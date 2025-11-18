Quadricicli leggeri | 34 nuovi stalli per evitare che le minicar parcheggino anche sui tetti

L’amministrazione, stufa di vedere minicar infilate ovunque – sui marciapiedi, davanti ai portoni, appese agli alberi per disperazione – ha deciso di creare 34 nuovi stalli riservati ai quadricicli leggeri. Una mossa che risponde alle richieste dei cittadini, dei genitori e soprattutto dei ragazzi, che ormai usano le minicar come fossero motorini con la sindrome del SUV. Gli stalli, sparsi per la città, servono a mettere un minimo d’ordine nei pressi delle scuole, dove ogni mattina il parcheggio sembra il girone infernale dei veicoli da 50 all’ora. L’idea è semplice: se gli dai un posto preciso, forse smettono di abbandonare la minicar in diagonale come se fosse una scultura urbana. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Quadricicli leggeri: 34 nuovi stalli per evitare che le minicar parcheggino anche sui tetti

