Purtroppo apriamo con una bruttissima notizia Antonella Clerici l’addio in diretta

Nel giorno successivo alla scomparsa di due grandi donne, l’atmosfera nello studio di E’ sempre mezzogiorno non poteva che essere diversa dal solito. Antonella Clerici, entrando nella sua cucina televisiva, ha portato con sé il peso di una notizia che ha colpito l’Italia intera: la morte programmata di entrambe, una scelta compiuta in modo lucido, consapevole e profondamente coerente con la loro storia personale. Una decisione che, come ha ammesso la conduttrice, invita tutti a riflettere sul senso più profondo della libertà individuale, soprattutto quando riguarda il finale di un percorso di vita vissuto sempre all’insegna dell’eleganza e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it