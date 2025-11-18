Pullman con 20 studenti in bilico sul fossato pauroso incidente a Sesto al Reghena Pordenone

Pordenone, 18 novembre 2025 – Giornata da dimenticare per 20 studenti di rientro da Portogruaro, nel Veneziano. Il pullman su cui viaggiavano è finito in un fossato dopo un violento impatto contro un’auto a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone. Per fortuna le conseguenze sono state contenute: ma per poco l’ incidente non è sfociato nella tragedia. Dopo lo scontro il bus è rimasto in bilico sul fosso, appena oltre la carreggiata, fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno aiutato i ragazzi ad uscire dal mezzo. Non è stato semplice, soprattutto per una studentessa, rimasta incastrata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pullman con 20 studenti in bilico sul fossato, pauroso incidente a Sesto al Reghena (Pordenone)

