Puglia il deputato di FI Vito De Palma è indagato per presunti brogli elettorali alle politiche 2022

La Procura di Taranto indaga per presunti brogli alle elezioni politiche del 2022, con sette persone coinvolte, tra cui il deputato di Forza Italia Vito De Palma e il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. Gli indagati sono accusati di falsificazione e alterazione dei voti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

