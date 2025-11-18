Pubblici Epstein files | ok da Camera Usa

22.00 La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein.Il provvedimento, passato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti necessari. La misura è passata con 427 sì e un solo no, quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana. L'iniziativa era sostenuta in modo trasversale da democratici e repubblicani. Il provvedimento passa al Senato,dove dovrà superare un nuovo voto prima di arrivare alla firma del Presidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it