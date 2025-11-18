Pubblici Epstein files | ok da Camera Usa
22.00 La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein.Il provvedimento, passato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti necessari. La misura è passata con 427 sì e un solo no, quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Louisiana. L'iniziativa era sostenuta in modo trasversale da democratici e repubblicani. Il provvedimento passa al Senato,dove dovrà superare un nuovo voto prima di arrivare alla firma del Presidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Summers, ex segretario al Tesoro Usa lascia gli incarichi pubblici per il caso Epstein: “Mi vergogno molto” - la Repubblica Vai su X
L'ex segretario del tesoro Usa lascia impegni pubblici. Cosa c'entra il caso Epstein? - facebook.com Vai su Facebook
La Camera Usa approva la legge per rendere pubblici gli Epstein files con un solo voto contrario: cosa succede ora - Ora la parola passa al Senato, che si dovrà esprimere con un nuovo voto ... Riporta open.online
Epstein Files, dalla Camera Usa sì alla pubblicazione di tutti i documenti - La Camera dei Rappresentanti ha approvato, con 427 voti favorevoli e un solo voto contrario il disegno di legge che chiede al dipartimento di ... Si legge su iltempo.it
Donald Trump cambia (ancora) idea: «Pubblicate gli Epstein Files» - Il presidente Usa cambia idea dopo gli attacchi dei Repubblicani ... Da msn.com