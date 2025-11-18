Pronto soccorso arrivano i Facilitatori | 48 nuovi eroi scelti per calmare le risse dare notizie e non fare un tubo di sanitario

In Toscana s’è deciso: nei pronto soccorso non bastavan più dottori, infermieri e pazienti inferociti. Ora ci si mette anche il “facilitatore”, una figura nuova, studiata dalla Regione per provare a evitare che in sala d’attesa scoppi la guerra civile ogni volta che qualcuno aspetta più di tre minuti. Hanno pubblicato i bandi: 48 posti per altrettanti “pacificatori ufficiali”, gente che dovrà saper sorridere, rassicurare, sopportare urli, imprecazioni, e soprattutto riferire informazioni che. non ci sono. Perché — diciamocelo — spesso la tensione nasce dal fatto che nessuno sa nulla: né quando tocca, né se tocca, né se c’è ancora qualcuno in servizio. 🔗 Leggi su Lortica.it

