Pronto soccorso arrivano i Facilitatori | 48 nuovi eroi scelti per calmare le risse dare notizie e non fare un tubo di sanitario
In Toscana s’è deciso: nei pronto soccorso non bastavan più dottori, infermieri e pazienti inferociti. Ora ci si mette anche il “facilitatore”, una figura nuova, studiata dalla Regione per provare a evitare che in sala d’attesa scoppi la guerra civile ogni volta che qualcuno aspetta più di tre minuti. Hanno pubblicato i bandi: 48 posti per altrettanti “pacificatori ufficiali”, gente che dovrà saper sorridere, rassicurare, sopportare urli, imprecazioni, e soprattutto riferire informazioni che. non ci sono. Perché — diciamocelo — spesso la tensione nasce dal fatto che nessuno sa nulla: né quando tocca, né se tocca, né se c’è ancora qualcuno in servizio. 🔗 Leggi su Lortica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Risalgono a mercoledì scorso i primi sintomi del malore che ha portato alla morte, sabato scorso, la bambina di due anni di Borgo Valbelluna ( Belluno ) che era stata visitata al Pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. - facebook.com Vai su Facebook
#Dimessa dall'ospedale, #muore dopo poche ore una #bimba di 2 anni. Era stata portata al pronto soccorso il giorno prima (venerdì) per problemi respiratori che l'affligevano da qualche tempo. La famiglia ha presentato un esposto per accertare le valutazio Vai su X
Nei pronto soccorso della Toscana arrivano i facilitatori: collegamento tra pazienti, familiari e medici - Le Asl hanno pubblicato i bandi per 48 nuove figure sperimentali, non sanitarie, per prevenire le aggressioni negli ospedali ... intoscana.it scrive
Sanità, arrivano i facilitatori nei pronto soccorso: pubblicati i bandi per 48 persone in tutta la Toscana - Pure altri pronto soccorso a maggior affluenza turistica potranno contare su un facilitatore in servizio per metà giornata: Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze per tutto l’anno, dodici ore ... Segnala msn.com
Facilitatori nei pronto soccorso, pubblicati i bandi - Pubblicati gli avvisi per procedere alla selezione di quarantotto ‘facilitatori’ dei pronto soccorso: una nuova figura sperimentale ... Come scrive grossetonotizie.com