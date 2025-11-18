Considerando tutte le circostanze e l’elevato numero di infortuni che l’Olimpia Milano sta affrontando, alla vigilia della sfida contro la capolista Hapoel Tel Aviv (classifica di Eurolega), la squadra di Messina ha forse superato le aspettative. E’ vero, domenica ha perso in casa contro Trapani, che comunque non era certo un avversario facile, pagando la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Olimpia Milano – Hapoel Tel Aviv, Eurolega 20-11-2025