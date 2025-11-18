Corea del Sud-Ghana è un’amichevole e si gioca martedì alle 12:00 (ora italiana): notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Al Mondiale nordamericano ci saranno entrambe. La Corea del Sud ha già il pass in tasca da mesi dopo aver dominato in lungo e in largo il gruppo in cui era stata sorteggiata nelle qualificazioni AFC. Nessun problema neppure per il Ghana, quasi a punteggio pieno nel proprio raggruppamento delle qualificazioni africane: otto vittorie, un pareggio e una sconfitta è stato il bottino delle Black Stars, che hanno chiuso a +6 sulla seconda, il Madagascar. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Corea del Sud-Ghana: le assenze “scrivono” il risultato