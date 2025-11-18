Pronostico Bielorussia-Grecia | altra goleada per affogare la delusione

Bielorussia-Grecia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Mentre Scozia e Danimarca nell’ultima giornata delle qualificazioni Uefa si contenderanno il primo posto nel gruppo C, a Bielorussia e Grecia non rimane che leccarsi le ferite. Nessuna delle due, infatti, l’estate prossima andrà ai Mondiali nordamericani. La classifica parla chiaro, con gli ellenici terzi a quota 6 punti – irraggiungibile la seconda piazza, visto che gli scozzesi sono a +4 – ed i bielorussi che giacciono da tempo all’ultimo posto, capaci di conquistare a malapena un punto in cinque partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

