Pronostici Qualificazioni Euro U21 18 novembre | due probabili successi esterni
Qualificazioni Euro U21, nel gruppo D i campioni d’Europa dell’Inghilterra fanno visita alla Slovacchia: obiettivo sorpasso. La Germania non può sbagliare in Georgia. I prossimi Europei U21 si disputeranno tra un anno e mezzo, nel giugno 2027 in Albania e in Serbia (le uniche due selezioni già sicure di partecipare grazie al fatto di essere nazioni ospitanti). Nonostante manchi ancora tanto tempo alla fase finale, le qualificazioni sono quasi arrivate al giro di boa. I gironi sono in tutto nove: si qualificano all’Europeo le prime classificate e la migliore seconda; per quanto riguarda le altre seconde, invece, si contenderanno l’ultimo pass rimasto negli spareggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pronostici sulle partite del weekend delle Qualificazioni Mondiali Vai su X
Pronostici del 15 novembre 2025: qualificazioni europee ai Mondiali https://www.calciomagazine.net/pronostici-15-novembre-2025-233815.html?_unique_id=6917afdb8a7d7 - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Polonia U21-Italia U21 - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse qualificazioni europei di calcio Under 21. Come scrive betitaliaweb.it
Probabili formazioni Polonia Italia U21/ Quote: Fini con Camarda? (qualificazioni, oggi 14 novembre 2025) - Probabili formazioni Polonia Italia U21: nel big match delle qualificazioni agli Europei Silvio Baldini dovrebbe puntare ancora sul 4- Come scrive ilsussidiario.net
Pronostico Polonia U21-Italia U21: salta lo zero - Italia U21 è una partita valida per la quinta giornata di qualificazione al prossimo Europeo: formazioni e pronostico ... Secondo ilveggente.it