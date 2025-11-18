Pronostici Qualificazioni Euro U21 18 novembre | due probabili successi esterni

Qualificazioni Euro U21, nel gruppo D i campioni d’Europa dell’Inghilterra fanno visita alla Slovacchia: obiettivo sorpasso. La Germania non può sbagliare in Georgia. I prossimi Europei U21 si disputeranno tra un anno e mezzo, nel giugno 2027 in Albania e in Serbia (le uniche due selezioni già sicure di partecipare grazie al fatto di essere nazioni ospitanti). Nonostante manchi ancora tanto tempo alla fase finale, le qualificazioni sono quasi arrivate al giro di boa. I gironi sono in tutto nove: si qualificano all’Europeo le prime classificate e la migliore seconda; per quanto riguarda le altre seconde, invece, si contenderanno l’ultimo pass rimasto negli spareggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

