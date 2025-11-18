Programma annuale speciale procedure propedeutiche Cosa fare

Con questo approfondimento intendiamo fornire un valido supporto operativo ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi quali soggetti competenti – con responsabilità differenti – alla redazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, partendo dalle necessarie operazioni contabili propedeutiche. Procedure propedeutiche al programma annuale. Il calcolo delle residue disponibilità degli aggregati di . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

6 webinar gratuiti per “Gestire la scuola” senza sbagliare, per Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie: dagli adempimenti, alla gestione delle assenze, dal programma annuale alle nuove regole dello Smart working Vai su X

Buongiorno a tutti Una domanda, come vi state regolando con il Programma annuale? Attendete l' eventuale proroga? è opportuno? - facebook.com Vai su Facebook

ANIEF: richiesta di proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2026 - L’ANIEF, con una formale istanza, ha richiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito la proroga dei termini di presentazione e approvazione del Programma Annuale 2026, previsti dall’art. Riporta orizzontescuola.it

Programma Annuale: modello di lettera di trasmissione ai Revisori dei conti - La procedura di predisposizione del Programma Annuale prevede che il Dirigente Scolastico invii la documentazione, comprensiva della Delibera e della Relazione Illustrativa della Giunta Esecutiva, ai ... Da orizzontescuola.it

Revisori legali: rendicontazione di sostenibilità tra le materie del programma di aggiornamento 2024 - RR 8 del 29 gennaio 2024 è stato adottato il Programma annuale 2024 di aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale. Lo riporta ipsoa.it