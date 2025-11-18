Progettare e costruire in modo inclusivo
Firenze, 18 novembre 2025 - Giovedì alle 15 la Palazzina Reale di Firenze - al numero 50 di Piazza Stazione - ospiterà la giornata di confronto “La contemporaneità può costruire altrimenti. ”, promossa da Fondazione Architetti Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze organizzano. "Un incontro - spiegano gli organizzatori - che nasce dall’esigenza di instaurare una proficua collaborazione tra associazioni, professionisti e amministrazione pubblica, al fine di individuare buone pratiche per mettere al centro della progettazione urbanistica la persona." Partendo dall’analisi di una grande opera di architettura contemporanea, l’ingresso al Binario 16 dell’architetta Gae Aulenti, che ha fatto dell’accessibilità uno dei motivi portanti del proprio progetto, l’evento vuole essere una risposta fattiva all’urgenza di progettare spazi urbani, edifici pubblici e privati accessibili e inclusivi sia sul territorio italiano sia su quello europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
