Progettare e costruire in modo inclusivo | giornata di confronto a cura di Fondazione Architetti Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze sul tema dell’accessibilità
Giovedì 20 novembre 2025, dalle ore 15, alla Palazzina Reale di Firenze (Piazza Stazione, 50), la Fondazione Architetti Firenze e l’Ordine degli Architetti di Firenze organizzano la giornata di confronto “La contemporaneità può costruire altrimenti. Progettare e costruire in modo inclusivo” che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Costruire in quota, progettare in legno: viaggio in Alto Adige Il ciclo dedicato al costruire in legno, promosso da Ordine e Fondazione Architetti Bergamo con LignoAlp, prosegue sabato 29 novembre con una giornata di formazione immersiva tra architettura, pa - facebook.com Vai su Facebook
Progettare e costruire in modo inclusivo - Giovedì una giornata di confronto promossa da Fondazione Architetti Firenze e Ordine degli Architetti di Firenze sul tema dell’accessibilità Firenze, 18 novembre 2025 - Si legge su lanazione.it
Progettare l'inclusività, spazi senza barriere: il percorso di aggiornamento professionale del Mic - progettazione, fino all'ergonomia olistica e alla qualità dell'esperienza, offre ... professionearchitetto.it scrive
Cooperazione internazionale e disabilità: come progettare uno sviluppo inclusivo - L’articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità invita ... Segnala vita.it