Processo Maradona giudice radiata | Cercava notorietà Il processo ripartirà solo nel 2026
A maggio il processo sulla morte di Diego Armando Maradona era stato prima sospeso e poi annullato. La giudice dello scandalo che provocò l’annullamento del primo processo contro i medici accusati in Argentina di aver causato la morte del Pibe de oro, commentata in tutto il mondo, è stata radiata dalla magistratura con l’interdizione a vita dai pubblici uffici. La decisione è arrivata dal tribunale di disciplina della magistratura che ha ritenuto Julieta Makintach responsabile di “inadempimento dei doveri inerenti alla sua posizione”; “atti di palese parzialità”; e “svolgimento di attività incompatibili con la dignità e l’ austerità che l’ufficio di giudice richiede”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
