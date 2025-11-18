Principe Andrea non solo i titoli reali | ecco cos' altro perde
Perderà non solo i titoli reali, ma anche i cani della Regina Elisabetta: doppio smacco per l'ex principe Andrea, allontanato sempre di più dalla royal family inglese dopo lo scandalo legato a Jeffrey Epstein. Re Carlo ora si appresta a sequestrare all'ex duca di York Muick e Sandy, gli amati cani della madre, che erano stati affidati ad Andrea dopo la scomparsa della sovrana. Secondo il re, gli ultimi corgi di Elisabetta II, che nel corso della sua vita ne ha avuti una trentina, non riceveranno le cure necessarie una volta che Andrea si trasferirà a Sandringham. Secondo il giornalista britannico Rob Shuter, "persone interne al palazzo" avrebbero insinuato che il re sia "profondamente turbato" per il cambiamento in atto alla Royal Lodge, dove Muick e Sandy hanno vissuto dalla morte della regina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
