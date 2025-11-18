Prime Video | la nuova serie dedicata a Batman fa impazzire gli appassionati dell’eroe DC

La nuova serie Batman di Prime Video rivoluziona Gotham con una famiglia improbabile e irresistibile. Ecco perché sta conquistando tutti. A Gotham City siamo abituati a vedere ombre, segreti e un eroe che lavora da solo. Per questo l’arrivo di Bat-Fam, dal 10 novembre su Prime Video, ha colto molti di sorpresa. Non si tratta dell’ennesima storia cupa sul Cavaliere Oscuro, ma di una reinterpretazione vivace e inaspettata che accende la curiosità fin dal primo episodio. L’idea di mettere Batman al centro di una famiglia allargata, vera, rumorosa, complicata sembrava un azzardo. Eppure funziona, e anche meglio del previsto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

