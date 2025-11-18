Prima spolverata sul Monte Falco arriva aria fredda dall' Artico Attese nevicate in collina
Primi spifferi freddi in arrivo sulla Romagna e prima spolverata sul Monte Falco. “Correnti di origine artica, dopo aver attraversato l’Europa, iniziano a raggiungere il Nord Italia e in Emilia Romagna, dove si intensificheranno nei prossimi giorni - annuncia Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prima spolverata di neve a quota 2000 metri sul Monte Cimone ? - facebook.com Vai su Facebook
Prima spolverata di #neve sulla vetta del #monte #Cimone, #freddo in arrivo anche in #pianura - Le #previsioni #meteo Vai su X
Prima spolverata di neve in Toscana: imbiancata la Val di Luce - Per i prossimi giorni attesa una discesa delle temperature e possibili nevicate anche a quota mille ... Si legge su msn.com