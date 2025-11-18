Prima pagina Gazzetta dello Sport | La mossa di Chivu | Calhanoglu l’anti Modric

Pianetamilan.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport la mossa di chivu calhanoglu l8217anti modric

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La mossa di Chivu: Calhanoglu l’anti Modric”

